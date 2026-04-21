Matri consiglia: "Il rapporto tra Kean e la Fiorentina sembra finito, scambierei Kean con Bonny"

Suggestione di mercato lanciata dall'ex attaccante della Fiorentina, Alessandro Matri che propone Bonny dell'Inter come erede di Moise Kean

Ospite negli studi di DAZN, l’ex attaccante della Fiorentina Alessandro Matri ha avanzato una proposta in vista del possibile addio estivo di Moise Kean. Secondo Matri, il club viola potrebbe valutare il profilo di Bonny come sostituto: un’idea che nasce però dalla consapevolezza che, in condizioni normali, Kean sarebbe un giocatore da non cedere.

Matri ha sottolineato come il rendimento positivo di Kean nella scorsa stagione sia stato fortemente legato alla fiducia, elemento che potrebbe venire meno se il giocatore non fosse più motivato a restare. Trattenere un calciatore controvoglia, ha spiegato, rischia di compromettere ulteriormente le sue certezze, soprattutto dopo un’annata più complicata.

Per questo motivo, pur senza mettere in discussione il valore dell’attaccante, Matri ritiene che, davanti a un’offerta importante, la ACF Fiorentina potrebbe prendere in considerazione la cessione, anche alla luce di un rapporto che, a suo avviso, sembra ormai arrivato alla conclusione.