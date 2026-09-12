Mastantuono zittisce tutti, Sabatini giorni fa: "Se i nuovi son buoni come lui, era meglio lasciarli dov’erano”

Sabatini, la frase su Mastantuono e la risposta dell'argentino: tripletta al Venezia

"Se son buoni son buoni, ma se son buoni come Mastantuono era meglio se gli lasciavano dov'erano". Queste le parole rilasciate qualche giorno fa da Sandro Sabatini nel corso del podcast Numer1 che aveva commentato i nuovi acquisti della Fiorentina, quasi tutti stranieri, soffermandosi in particolare su Franco Mastantuono.

Una frase destinata a far discutere, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri sera. Mastantuono ha infatti risposto nel migliore dei modi sul campo, realizzando una tripletta contro il Venezia e trascinando la Fiorentina a una prestazione convincente.

Dal giudizio negativo di Sabatini alla serata da protagonista assoluto: Mastantuono ha avuto l'occasione di parlare con i fatti, mostrando tutto il talento che aveva già lasciato intravedere nelle prime uscite. Una risposta sul campo che, inevitabilmente, riporta alla luce quelle parole pronunciate pochi giorni fa.