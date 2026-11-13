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Mastantuono verso la panchina con l’Argentina: l’Albiceleste affronterà il l’Uruguay

Al suo posto dovrebbero partire Nico Paz e Prestianni

A cura di Andrea Pagni
13 novembre 2026 11:33
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Mastantuono verso la panchina con l’Argentina: l’Albiceleste affronterà il l’Uruguay -
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Non dovrebbe partire titolare Franco Mastantuono nella sfida tra Argentina e Uruguay. Il talento argentino della Fiorentina infatti secondo quanto riportato da Diario Olè dovrebbe iniziare dalla panchina.

Al suo posto dovrebbero giocare Nico Paz su una fascia e Prestianni dall’altra. Vedremo se entrerà a partita in corso

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