Mastantuono tra un anno torna a Madrid? Intanto il Real paga 140 milioni Diomandè, hanno lo stesso ruolo

Nonostante la formula, il futuro di Mastantuono è tutto da scrivere

C’è grande fermento a Firenze e tra i tifosi della Fiorentina per l’arrivo di Franco Mastantuono. Il talento argentino arriva in prestito dal Real Madrid e si sta aspettando solo di capire quando atterrerà all’areoporto di Peretola, anche se ancora non ci sono novità.Tra i pochi, pochissimi, scettici su questa operazione ci sono soprattutto quelli che criticano la formula con cui Mastantuono arriva a Firenze, cioè quella del prestito secco. A molti non piace l’idea che a fine anno il calciatore possa tornare al Real Madrid. Ma aldilà delle formule il futuro dell’ex River è tutto da scrivere.Sappiamo che il real ha fatto un grande investimento lo scorso anno su Mastantuono, circa 60 milioni, e che non vuole perdere il controllo sul calciatore. Sappiamo anche che la speranza della dirigenza dei blancos è che possa crescere a Firenze e tornare tra un anno in Spagna per fare il titolare. Ma non è scritto, e non è infatti un caso che oggi i blancos abbiano pagato 140 milioni di euro Diomandè, calciatore che occupa la stessa posizione del nuovo acquisto viola. Tra l’altro anche lui giovanissimo. Insomma il livello del Real è altissimo e non è detto che tra un anno il real ritenga pronto Mastantuono per giocare a Madrid.Lo abbiamo già visto negli anni sia con Nico Paz che con Brahim Diaz. Calciatori che ero arrivati in prestito secco e che poi hanno fatto più anni nello stesso club. È vero poi Diaz è tornato a Madrid e stessa sorte dovrebbe toccare a Nico Paz, ma uno ha portato uno scudetto al Milan e l’altro il Como in Champions League. Dunque il futuro di Mastantuono è tutto da scrivere, intanto godiamocelo questa stagione a Firenze, anche perché per la Fiorentina non c’è altro modo di acquistare un calciatore di questo calibro