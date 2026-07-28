Mastantuono in gol con il Real Madrid: a segno l'esterno, obiettivo di mercato della Fiorentina

Il talento argentino, accostato più volte alla Fiorentina nelle ultime settimane, ha trovato la rete nell'amichevole vinta 4-1 dal Real Madrid contro il CD Leganés.

Franco Mastantuono in gol. Il talento argentino, accostato più volte alla Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato, è andato a segno nell'amichevole vinta per 4-1 dalla formazione allenata da José Mourinho contro il CD Leganés.

Schierato titolare, Mastantuono ha trovato la rete al 58', firmando il momentaneo 3-1. L'azione è nata da una conclusione di Alexander-Arnold respinta dal portiere avversario: sulla ribattuta il classe 2007 è stato il più rapido di tutti, depositando il pallone in rete da pochi passi.

Una prova positiva per il fantasista argentino, il cui nome nelle scorse settimane è stato più volte accostato alla Fiorentina, anche se il club viola ha continuato a smentire contatti con il Real Madrid per un suo possibile trasferimento.