Mastantuono, i numeri ufficiali della Lega Serie A: è secondo a pari merito con Lautaro per tiri totali
La top 10 della Lega Serie A per tiri totali in questo avvio di stagione
La Lega Serie A ha svelato la classifica dei top 10 giocatori per tiri totali in questo avvio di stagione. Per la Fiorentina, in seconda posizione con ben 22 conclusioni, figura il talento argentino Franco Mastantuono. Nelle prime posizioni, insieme al calciatore viola, compaiono giocatori del calibro di Nico Paz, primo in classifica, Lautaro Martinez e Donyell Malen.
Di seguito, la classifica completa dopo le prime cinque giornate:
1) Nico Paz (Como): 28 tiri totali 2) Lautaro Martinez (Inter) 22 tiri totali 3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 22 tiri totali 4) Donyell Malen (Roma): 20 tiri totali 5) Armand Lauriente (Sassuolo) 19 tiri totali 6) Paulo Dybala (Roma): 17 tiri totali 7) Matias Soule (Roma): 16 tiri totali 8) Akor Adams (Venezia): 16 tiri totali 9) Mattia Zaccagni (Lazio): 16 tiri totali 10) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 15 tiri totali