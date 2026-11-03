Mastantuono fa impazzire la stampa mondiale: "Franco sale in cattedra e regala punti con un gol alla Kroos"

Elogi per Mastantuono dopo la prestazione di Reggio Emilia

La prestazione di Franco Mastantuono, impreziosita dalla rete realizzata ieri pomeriggio contro il Sassuolo, ha attirato l'attenzione anche dei media internazionali. In Spagna, il quotidiano AS ha dedicato parole importanti al talento argentino, soffermandosi soprattutto sulla bellezza del suo gol: "Mastantuono sta già regalando punti alla Fiorentina: una rete splendida che richiama una leggenda del Real Madrid". Il giornale ha poi evidenziato la qualità della conclusione, accostandola alle celebri volée di Toni Kroos dal limite dell'area.



Anche in Argentina la prova del classe 2007 ha ricevuto ampi consensi. Olé ha sottolineato la giocata decisiva del giovane viola, descrivendo così il momento del gol: "È venuta fuori tutta la genialità di Mastantuono: al 30' della ripresa ha controllato il pallone in area e, con un mancino al volo, lo ha indirizzato accanto al palo sinistro, firmando il 3-2 e contribuendo alla vittoria della sua squadra".



Sulla stessa linea il Clarín, che ha messo in risalto il peso della rete nel momento più delicato della partita: "Mastantuono è salito in cattedra quando la Fiorentina aveva maggiormente bisogno di lui". Il quotidiano argentino ha ricordato come il gol sia arrivato con il risultato in equilibrio e con i viola alla ricerca di una vittoria fondamentale per interrompere la striscia negativa.