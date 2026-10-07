Mastantuono é un viaggio verso Firenze, questa sera arriverà in città, da domani al Viola Park

Mastantuono torna a Firenze

Dopo gli impegni e le emozioni vissute con l’Argentina è tempo di fare ritorno a Firenze per Franco Mastantuono. Il calciatore viola infatti è già in volo per Firenze e raggiungere il capoluogo toscano in serata. Da domani sarà già a disposizione di Vanoli al Viola Park, resta comunque in dubbio il suo impiego dal 1º minuto contro il Genoa visto il rientro tardivo e il volo transoceanico