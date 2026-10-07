"Mastantuono è il giocatore che mancava alla Fiorentina e alla Serie A. il Real farà come con Nico Paz"

L'esperto di calcio argentino ha parlato al Pentasport del talento viola dopo l'ultima gara di Messi con l'Albiceleste, soffermandosi anche su Pellegrino

Alex Milone, esperto di calcio argentino e commentatore televisivo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento di Franco Mastantuono, reduce dall'esperienza con la Nazionale argentina insieme a Lionel Messi.

"Finalmente la Fiorentina ha trovato il suo talento e lui, a sua volta, sembra aver trovato Firenze, ritrovando anche sé stesso. In viola può trovare il riscatto che cercava e soprattutto la serenità necessaria per lavorare bene e continuare a crescere, sia come uomo che come calciatore.

Ha radici italiane ed è profondamente legato al nostro Paese. È un giocatore straordinario, uno di quelli che mancavano non solo alla Fiorentina ma anche al calcio italiano. Credo che possa già rappresentare un leader tecnico di questa squadra, perché ha dimostrato di aver capito rapidamente come poter essere decisivo. Mi auguro che possa restare a Firenze a lungo, penso che il Real Madrid proverà a ripetere quanto fatto con Nico Paz.

Pellegrino? La Fiorentina può essere un ambiente molto utile anche per la sua crescita. È un attaccante forte e può già risultare decisivo, ma il vero talento argentino della Fiorentina, secondo me, è un altro e lo abbiamo già detto".