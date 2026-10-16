Mastantuono contro Nico Paz, il futuro dell’Argentina al Franchi. Repubblica: “Generazione di fenomeni”

La sfida tra i due gioielli argentini accende il Franchi

Qualche giorno fa hanno condiviso, con la maglia dell’Argentina, la commovente serata d’addio alla Nazionale di Lionel Messi. Domenica, invece, Franco Mastantuono e Nico Paz si ritroveranno uno contro l’altro, nella sfida del Franchi tra Fiorentina e Como, con l’obiettivo di trascinare le rispettive squadre verso i traguardi stagionali.

Come racconta La Repubblica, il confronto tra i due talenti argentini sarà uno dei temi principali della partita. Entrambi sono considerati possibili eredi della tradizione dei numeri 10 dell’Albiceleste e rappresentano due dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Le loro storie hanno anche un punto in comune: in Italia hanno trovato spazio e continuità che al Real Madrid, almeno finora, non erano riusciti a conquistare.

L’avvicinamento alla gara, però, non è stato privo di ostacoli. Mastantuono è stato sottoposto martedì a un intervento chirurgico alla mano, ma già il giorno successivo è tornato ad allenarsi con il gruppo. Contro il Como dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione, protetto da un tutore per evitare nuovi traumi nella zona operata.

Nico Paz, invece, arriva alla sfida dopo una prestazione deludente nella sconfitta europea del Como contro il Feyenoord. In quell’occasione, Fabregas ha provato a schierarlo nel ruolo di falso nove, come già accaduto proprio a Firenze due stagioni fa, ma l’esperimento non ha dato i risultati sperati. Una serata resa comunque speciale dalla fascia di capitano indossata per la prima volta da quando veste la maglia lariana.

I due argentini sono chiamati ora a dare una svolta alla propria stagione. La Fiorentina ha bisogno di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica e ritrovare serenità, mentre il Como punta a consolidare le proprie ambizioni nelle posizioni più alte.

Tra Mastantuono e Nico Paz, nonostante la rivalità sportiva, c’è un ottimo rapporto. Il giovane viola, tuttavia, ha sempre preferito evitare paragoni con il collega. In occasione della sua presentazione estiva, aveva riconosciuto i meriti del percorso di Nico, precisando di voler seguire una strada personale: «Il suo percorso è stato importante, è un giocatore che ha fatto benissimo, ma non mi paragono a nessuno, sono qui per fare bene».

Eppure, il destino avrebbe potuto portarli a vestire la stessa maglia. Nell’estate del 2024, durante la ricostruzione della Fiorentina dopo il ciclo di Vincenzo Italiano e con Raffaele Palladino appena arrivato in panchina, il nome di Nico Paz era stato proposto alla dirigenza viola.

Sul tavolo c’era la possibilità di un prestito con eventuale riscatto, mantenendo al Real Madrid il diritto di riacquistare il giocatore. La società toscana, guidata allora dal direttore sportivo Daniele Pradè, decise però di non procedere, poco convinta dall’idea di valorizzare un calciatore destinato a restare legato a un altro club. La scelta ricadde così su Andrea Colpani, anche per assecondare le richieste di Palladino.

A distanza di tempo, la sfida del Franchi mette dunque di fronte due giovani talenti argentini, accomunati da un percorso simile ma protagonisti di strade differenti. E per la Fiorentina resta anche il retrogusto di un’occasione che, con il senno di poi, avrebbe potuto cambiare la storia recente del club.