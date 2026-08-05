Mastantuono arriverà a Firenze nella giornata di oggi con un volo privato da Madrid

Mastantuono lascia Madrid: oggi il volo privato per Firenze, poi visite mediche e firma con la Fiorentina

Franco Mastantuono è pronto a vestire la maglia viola. Nella giornata di ieri, 4 agosto, restava da risolvere l'ultimo nodo della trattativa: la ripartizione dell'ingaggio, con la Fiorentina che chiedeva al Real Madrid un contributo per coprire parte dello stipendio del classe 2007 argentino.

A confermare l'imminenza dell'operazione erano arrivati anche ulteriori segnali da Valdebebas: il giocatore non aveva preso parte all'allenamento delle Merengues, svolgendo un lavoro individuale in palestra. Questa mattina, 5 agosto, è arrivata l'intesa definitiva tra i due club, con il talento argentino ormai pronto ad aprire un nuovo capitolo, tutto italiano, della sua carriera.

Mastantuono raggiungerà Firenze nella giornata di oggi, partendo da Madrid con un volo privato. Nelle prossime ore sono previsti gli ultimi passaggi formali: le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà al club viola per la stagione 2026/2027.