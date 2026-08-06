Mastantuono arriva a Firenze: atterraggio a Peretola alle 18:08 con un volo privato da Madrid

Mastantuono sbarcherà a Peretola alle 18:08 con un volo privato da Madrid

Franco Mastantuono è in arrivo: il talento argentino è atteso a Firenze nel tardo pomeriggio. Il nuovo gioiello della Fiorentina sbarcherà infatti all'aeroporto di Peretola con un volo privato in partenza da Madrid alle 16:00, con atterraggio previsto alle 18:08. Per il classe 2007 comincerà così ufficialmente la sua avventura in maglia viola. Mastantuono, in attesa di visite mediche e firma, si dirigerà al Viola Park, dove alle 20:00 è in programma l'amichevole tra la Fiorentina e il Deportivo La Coruña.