Masini: "Venderei Kean per prendere due esterni forti. La Fiorentina deve tenere Gudmundsson"

Le parole del noto cantante sul momento in casa Fiorentina

Il noto cantante e tifoso Viola, Marco Masini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Io mi pongo da spettatore, come tutti noi. È un discorso di contabilità, di occasioni, ma se devo perdere uno tra Fagioli e Kean io mi priverei più volentieri di Kean. E dirò di più, io non darei via Gudmundsson. Tu parti con il 4-3-3, ma non sei costretto a giocarci sempre, e uno come l'islandese, con la sua tecnica, con la sua freddezza sui rigori. Lui nel 4-3-3 può fare l'esterno, il finto centravanti o anche la mezzala offensiva".

Aggiunge: "Conviene avere un centravanti Re Mida come Malen che tocca palla e fa gol oppure avere due esterni che segnano e un centravanti capace, un Pinamonti per intenderci, che può beneficiare di ottimi rifornimenti? Le reti spesso arrivano perché arrivano gli assist. Io propendo per la seconda opzione".

"Pellegrino non mi piace nelle movenze, non è molto bello da vedere, anche se all'atto pratico conta poco. Dovbyk non ha fatto benissimo, Pinamonti invece ha sempre fatto il suo, userei i ricavi dalla cessione di Kean per due esterni forti. Le squadre forti sono quelle che danno meno riferimenti che possono, una volta che suoni sempre la stessa musica la gente non viene più a vederti".

Conclude: "Vedo una sinergia che non vedevo prima, forse il fatto che Joseph Commisso non è appassionato di calcio come lo era Rocco ha fatto sì che si sia affidato ad un professionista di livello assoluto".