Martorelli: “Paratici dovrà avere il coraggio di fare scelte forti e rinnovare la rosa per provare l’impresa”

TuttoMercatoWeb ha intervistato l’intermediario Giocondo Martorelli per fare il punto sulla sessione di calciomercato in arrivo e sulle prospettive delle principali squadre di Serie A. Tra i temi affrontati, anche la situazione della Fiorentina.

Alla domanda su quale sia stata la maggiore delusione della stagione, Martorelli non ha dubbi:

«Guardando soprattutto all’ultimo periodo, direi la Fiorentina. Nessuno si sarebbe aspettato di trovarla in una situazione simile. L’auspicio è che il 2026 possa rappresentare l’anno della svolta».

Parlando invece delle strategie future, l’intermediario si aspetta una sessione senza colpi clamorosi, ma con operazioni mirate:

«Non credo a un mercato scintillante, piuttosto a interventi mirati. Milan, Roma e Juventus penso che si muoveranno soprattutto in attacco. Per quanto riguarda la Fiorentina, Paratici dovrà avere il coraggio di fare scelte forti, liberando la rosa e attuando un repulisti generale per provare l’impresa».