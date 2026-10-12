Martorelli: "La Fiorentina ha sofferto la grinta del Genoa, una squadra totalmente schiacciata"

Nel suo consueto intervento sulle pagine di TUTTOmercatoWEB, il procuratore Giocondo Martorelli ha espresso un sintetico giudizio sul momento della Fiorentina, finita al centro delle critiche dopo il recente scivolone contro il Genoa.

"La squadra pareva aver intrapreso la strada del riscatto", ha spiegato Martorelli. "Invece si è vista una Fiorentina in balia dell'avversario per i primi trenta minuti di gioco. Il Genoa ha approcciato il match evidenziando immediatamente quanto fosse fondamentale conquistare il risultato, e proprio questo differente atteggiamento in campo ha finito per fare la differenza."