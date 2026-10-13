Marinozzi: “La Fiorentina ha perso un giocatore fondamentale come Mandragora. Era lui il leader”

Marinozzi non ha dubbi, la Fiorentina non doveva cedere Mandragora

Il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato della situazione della Fiorentina a cronache di spogliatoio, queste le sue parole:

“Io sono d’accordo sulla frase di Grosso che la Fiorentina ha dei bei quadri ma gli mancano i muri. Ha perso un giocatore fondamentale come Mandragora, era lui il leader carismatico in campo di questa squadra. È stato lasciato andare via così, non so cosa sia successo. I gol che prende la Fiorentina a Genova sono inaccettabili”