Marianella duro sulla stagione della Fiorentina: "5 è il voto più onesto che si possa dare"

Queste le parole del noto telecronista di Sky Sport Massimo Marianella sulla stagione ufficialmente conclusa della Fiorentina. Egli fa anche una analisi più ampia sui viola.

Termina una stagione terrificante per la Fiorentina, che i viola sono riusciti a concludere senza il dramma sportivo di una retrocessione che ad un certo punto della stagione sembrava uno spauracchio sempre più concreto.

Dagli studi di Sky Sport il giornalista Massimo Marianella ha parlato della stagione dei viola, dando loro un voto insufficiente nonostante la salvezza raggiunta: "Voto alla Fiorentina? 5 è il voto più onesto che si possa dare".

Poi ha analizzato: "Una squadra che aveva delle ambizioni, la società è stata brava a cambiare dove c'era da cambiare. La Fiorentina comincia a cambiare con qualche vittoria, gioca un po' meglio e Vanoli ha la capacità di unire uno spogliatoio che unito non sembrava. Ha rimesso in condizione la squadra ottenendo una salvezza tutto sommato tranquilla".

Lo riporta TMW.