Mareggini esalta De Gea: "Firenze ha un fuoriclasse in porta, è come Toldo e Frey"

Mareggini elogia De Gea

Gianmatteo Mareggini, ex giocatore, è così intervenuto a La Nazione per elogiare De Gea: "Le parate con il Milan parlano per David De Gea, un portiere straordinario che non doveva dimostrare niente». Non usa mezzi termini Gianmatteo Mareggini, ex portiere viola a cavallo degli anni ’90, per descrivere la prova dello spagnolo: «La cosa che più mi ha lasciato senza parole è il fatto che mai, a memoria mia, un portiere della Fiorentina era riuscito a parare due rigori nella stessa gara. Questo vuol dire che siamo di fronte a un autentico fuoriclasse». Mareggini, peraltro, si intende bene penalty parati in gare che contano: fu lui, nell’aprile 1991, a respingere a De Agostini della Juventus la conclusione dagli 11 metri (non calciata da Baggio per scelta) che poi consegnò ai viola la vittoria: «Parare un rigore per un portiere è una gioia indescrivibile» racconta, «figuriamoci farlo due volte. Rispetto ai suoi predecessori De Gea ha le stimmate del portiere che porta punti, come prima di lui lo sono stati Frey e Toldo".