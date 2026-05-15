Mareggini: "De Gea è ancora uno dei migliori portieri in circolazione. Martinelli ha bisogno di crescere"

Le parole dell'ex portiere Viola che si sofferma su De Gea, Martinelli e si proietta alla gara contro la Juve

L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, è intervenuto a RadioFirenzeViola soffermandosi su De Gea e Martinelli: "Se guardiamo l'aspetto economico vengono fuori mille ragioni per mandarlo via, anche per l'età che ha. Comunque chi è De Gea e cosa sa fare De Gea lo sanno tutti".

"Se lo chiedi anche a gente come Frey ti dice che De Gea è uno dei migliori portieri in circolazione. La Juventus questa stagione è stata deficitaria dal punto di vista del portiere per esempio. Io ho visto delle statistiche su De Gea che facevano vedere che quest'anno le sue parate sono in linea con quelle dello scorso anno, solo che questo anno ci sono state molte più occasioni per gli avversari".

Su Martinelli: "Intanto io lo dico da due anni che doveva giocare prima, perché aveva talento. Ci può stare, stare dietro ai portiere della Fiorentina per un anno, poi uno della sua età deve andare a giocare. È andato nella squadra giusta, ovvero la Sampdoria, e credo che sia giusto tenerlo ancora un anno in prestito lì per svilupparsi".

Sulla gara contro la Juventus: "Ai tempi nostri la partita dell'anno era quella contro la Juventus. Ora dire che la Fiorentina gioca una grande partita contro la Juventus, vuol dire che ha fatto il suo, perché una vittoria domenica non rende ai tifosi le brutte figure fatte in questa stagione".