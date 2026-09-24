Marchini: "Se Vanoli sfrutterà bene la sosta, questa verrà ricordata come la svolta della stagione"

La recente risposta d’orgoglio col Napoli ha dimostrato che la Fiorentina ha un’anima, ma la continuità si costruisce solo attraverso la cura maniacale di ogni singolo dettaglio

Il calcio di oggi non aspetta nessuno, ma a volte il calendario concede deroghe inaspettate. Questi giorni serviranno a normalizzare l’ambiente, a cancellare le scorie psicologiche delle tre sconfitte iniziali e a far capire a un gruppo profondamente rinnovato cosa significhi respirare viola. Se Vanoli riuscirà a sfruttare questo laboratorio silenzioso per trasformare un insieme di ottime individualità in un blocco, allora questa sosta autunnale verrà ricordata come il vero punto di svolta della stagione.

La recente risposta d’orgoglio col Napoli ha dimostrato che la Fiorentina ha un’anima, ma la continuità si costruisce solo attraverso la cura maniacale di ogni singolo dettaglio. Per Vanoli, che non concede vacanze e pretende cultura del sacrificio, la pausa non è riposo, ma il mattone decisivo su cui edificare la solidità futura dei viola. La rincorsa verso percorsi più ambiti passa inevitabilmente da questo lavoro silenzioso.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione.