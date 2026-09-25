Marchini: "Fagioli studia per diventare un punto fermo della Fiorentina e della nazionale. Serve fiducia"

Il giornalista ha parlato a Radio Bruno del momento viola e del percorso del centrocampista, sempre più centrale nel progetto di Vanoli

Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e il lavoro che attende Paolo Vanoli durante la sosta. Secondo il giornalista, la pausa potrà essere utile soprattutto per inserire definitivamente nei meccanismi del tecnico quei giocatori che hanno avuto meno tempo per assimilare le sue idee.

"Questa sosta sarà importante per permettere ai giocatori che ancora devono entrare completamente nei meccanismi di Vanoli di assimilare meglio gli schemi. Credo però che le difficoltà iniziali siano state legate più all’aspetto psicologico che a quello fisico.

Fagioli sta lavorando per diventare un punto di riferimento della Fiorentina e anche dello spogliatoio. Allo stesso tempo vuole conquistarsi uno spazio importante pure in Nazionale. Il suo è un percorso di crescita, all’interno di una carriera nella quale non sono mancati momenti difficili. Gli serve una stagione che possa dare convinzione anche a lui stesso e aiutarlo a ritrovare ancora maggiore fiducia".