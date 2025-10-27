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Marchegiani: “Fiorentina: orgoglio e forza d’animo. Ma la prestazione non convince pienamente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marchegiani ha commentato il pareggio della Fiorentina, soffermandosi sulla reazione della squadra: “All’ultimo secondo ha avuto anche la possibilità di vincerla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2025 10:12
Marchegiani: “Fiorentina: orgoglio e forza d’animo. Ma la prestazione non convince pienamente” -
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Luca Marchegiani
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marchegiani ha commentato il pareggio della Fiorentina, soffermandosi sulla reazione della squadra: “All’ultimo secondo ha avuto anche la possibilità di vincerla. Quello che resta è un grande orgoglio, una grande forza d’animo da parte di una squadra che sembrava aver perso la partita ma è stata capace di reagire.”

L’ex portiere ha però sottolineato come, al di là del risultato, la prestazione non sia stata del tutto convincente: “Dal punto di vista della prestazione, secondo me, non è stata una grande prova.”

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