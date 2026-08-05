Marca: "Ruggeri giocherà in Premier. Accordo vicino con tra Atletico e Aston Villa per 18mln + 6 di bonus"

L'esterno sinistro italiano vicino al trasferimento all'Aston Villa dopo l'esperienza positiva con l'Atletico Madrid

Matteo Ruggeri è sempre più vicino a trasferirsi all'Aston Villa, allontanando definitivamente l'ipotesi di un ritorno in Italia, dove nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Marca, il club inglese ha raggiunto un'intesa con l'Atletico Madrid sulla base di un'operazione da 18 milioni di euro di parte fissa, a cui potranno aggiungersi altri 6 milioni di bonus.

Il terzino sinistro, che ha compiuto 24 anni lo scorso mese, era approdato ai Colchoneros nell'estate del 2025 dall'Atalanta per una cifra vicina ai 17 milioni di euro. L'accordo tra le due società sarebbe ormai definito e, sempre secondo il quotidiano spagnolo, Ruggeri non prenderà parte alla tournée estiva dell'Atletico Madrid in Corea del Sud.

Restano da definire gli ultimi dettagli relativi all'intesa con il giocatore, ma al momento non sembrano esserci ostacoli in grado di rallentare la chiusura dell'operazione.