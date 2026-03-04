Maran stupito: "Non mi aspettavo che Udinese-Fiorentina finisse così"

Il tecnico Maran ha mostrato tutto il suo stupore ai microfoni di TuttoilMercatoWeb parlando del momento della Fiorentina

Rolando Maran, ha parlato della Serie A e della situazione viola ai microfoni di Tutto il Mercato Web. “L’Inter ha valori superiori alle altre e lo sta dimostrando sul campo. Vincere - mi riferisco al Napoli - dopo aver vinto non è mai facile. Il Milan ha bisogno di tempo, anche se quando ti chiami Milan devi vincere." E la Fiorentina? : “Non mi aspettavo che a Udine finisse così. La lotta è agguerrita per tutte. Credo che l’ultima retrocessione si deciderà all’ultimo, c’è grande bagarre”.