Manutenzione programmata Pokerstars 15 Ottobre 2025, tutti i dettagli

A causa di una manutenzione programmata, la room di Pokerstars è al momento sospesa. Vediamo insieme tutti i dettagli

Oggi 15 Ottobre Pokerstars sta facendo una manutenzione programmata, pertanto è impossibile accedere ai tavoli da poker.

Questa manutenzione programmata di Pokerstars durerà almeno fino a tarda mattinata e pertanto tutti i giocatori iscritti alla room più popolare d'Europa non potranno giocare ai tavoli da poker.

Se si accede dalla app via mobile compare un messaggio in cui si dice che al momento vi è un aggiornamento dei server, mentre da pc online viene fuori il messaggio di errore che vedete nella foto in alto di questo articolo.

Noi di Labaro Viola Gaming vi consigliamo di pazientare, ma qualora voleste delle alternative per quanto riguarda i giochi di poker online e altri giochi online di carte vi consigliamo i seguenti siti poker online, con i relativi bonus benvenuto che vedete nella tabella comparazione bonus.

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Come sempre vi consigliamo di giocare senza esagerare, e di giocare sempre e solo su siti poker ADM (ex AAMS) ovvero siti poker online con licenza italiana.