Mandragora scrive: "Siamo stati puniti e non abbiamo punito. C'è da lavorare e lo sappiamo"

Rolando Mandragora, il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro il Napoli, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram, queste le sue parole:"Siamo stati puniti e non abbiamo punito...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2025 20:14

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