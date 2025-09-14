Mandragora scrive: "Siamo stati puniti e non abbiamo punito. C'è da lavorare e lo sappiamo"
Rolando Mandragora, il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro il Napoli, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram, queste le sue parole:"Siamo stati puniti e non abbiamo punito...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2025 20:14
Rolando Mandragora, il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro il Napoli, ha parlato attraverso il suo profilo Instagram, queste le sue parole:
"Siamo stati puniti e non abbiamo punito… e contro una squadra così forte fa la differenza! C’è da lavorare e siamo i primi ad essere consapevoli! Ma guai abbassare la testa! FORZA,TUTTI INSIEME!"