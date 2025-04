Mandragora: “Ricordo Barone sempre. Il gol contro l’Empoli tra i più belli. Crediamo alla Champions”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, presente a Coverciano per la cerimonia del Premio Nazionale MCL-USSI “Inside the sport”, giunto alla sua quinta edizione, ha parlato dal palco dopo aver ritirato il premio intitolato a Joe Barone, ex direttore generale della società viola scomparso lo scorso anno a marzo:

“Ritirare un premio a nome di Joe è speciale. Purtroppo non è più con noi, il gesto di dedica a lui per il mio gol è stato sincero, per la sua famiglia. Lo ricordo ogni giorno con affetto, lo ricordo per la persona speciale che era. Ricco di valori, amava ogni suo giocatore e la Fiorentina”.

Il gol di ieri contro l’Empoli?

“È stato un bel gol, uno dei più belli della carriera. Sono felice, ora voglio recuperare perché giovedì abbiamo una sfida importante”.

Spera di poter entrare nel giro della Nazionale?

“C’è poco da dire, io cerco di lavorare come ho sempre fatto, se poi dovesse arrivare sarebbe una cosa bellissima, un piacere e un onore”.

Come vive la corsa alla qualificazione in Europa?

“Due percorsi difficili per la Fiorentina, ma siamo in corsa. In campionato vogliamo fare più punti possibile e in Conference vogliamo tornare in finale, magari con un esito diverso rispetto alle due del passato”. Lo riporta TMW