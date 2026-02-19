20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:37

La bordata di Mandragora: “Fisicamente adesso stiamo bene ed è merito di Vanoli e del suo staff”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

19 Febbraio · 23:31

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 23:33

di

Rolando Mandragora ha parlato su Sky sport dopo la vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia, queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una partita di grande umiltà, i meriti sono questi. C’erano tutti i presupposti per cadere nella trappola. Il primo round lo abbiamo portato a casa adesso abbiamo una partita importante.

Queste scelte del mister vanno accettate. Sono molto felice per Luca lo merita stasera, anche di fare il capitano. Per me è un fratello e un amico caro ma le scelte spettano al mister noi le rispettiamo. Nei momenti di difficoltà vanno fatte delle scelte.”

Siamo sicuramente una squadra adesso che sa soffrire. Teniamo botta e alla lunga usciamo, non c’è stato un momento di svolta ma lo scatto lo abbiamo fatto. Adesso serve non mollare e poi tireremo le somme.”

“Stiamo meglio fisicamente, meriti al mister e allo staff. Dobbiamo continuare a spingere, per me la Conference è da portare avanti, deve essere un qualcosa che ci dà ritmo e entusiasmo.”

