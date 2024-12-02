Mandragora a Bove: "Ti aspettiamo presto con questo sorriso! Sei un leone! Ti vogliamo bene"
Il bel messaggio di Mandragora l'indirizzo di Bove
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2024 22:35
Tanti i messaggi di sostegno ad Edoardo Bove dopo il malore accusato ieri sera durante Fiorentina-Inter al Franchi. Rolando Mandragora, suo compagno di reparto, ha scritto in un post su Instagram: “Ti aspettiamo presto con questo sorriso Edo!! Sei un leone! Ti vogliamo bene!”
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