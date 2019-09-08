Mancini: "Potrei fare uno o due cambi. Dobbiamo valutare bene le condizioni fisiche dei giocatori"

L'allentatore dell'Italia, Roberto Mancini, è stato intervistato su Rai Sport.Queste le sue parole: "Potrei lasciare gli stessi calciatori che hanno giocato contro l’Armenia o fare uno o due cambi. Ab...

L'allentatore dell'Italia, Roberto Mancini, è stato intervistato su Rai Sport.

Queste le sue parole: "Potrei lasciare gli stessi calciatori che hanno giocato contro l’Armenia o fare uno o due cambi. Abbiamo due trasferte lunghe, è una partita difficile e faticosa con la Finlandia. Ieri abbiamo avuto un problema muscolare con un giocatore e oggi si è risolto. Dobbiamo valutare bene le loro condizioni fisiche perché credo che stasera ci sarà da correre abbastanza".