Mancini elogia Croci: "Ha grande qualità, da 2010 fa la differenza contro i 2007: continui così"

Roberto Mancini esalta Federico Croci

Durante la conferenza stampa di inizio ritiro, il CT Roberto Mancini ha rilasciato sul giovanissimo Federico Croci: "Si vede che ha qualità, è un 2010 e gioca con i 2007, facendo anche la differenza. Deve continuare così. La Fiorentina ha giocatori bravi".

Sul regista: "In questo momento non lo abbiamo, speriamo di trovarlo. Quindi per il CT Nicolò Fagioli non è proprio un regista e verrà impiegato nuovamente come mezzala.