Malusci: “Vanoli tre mesi fa non era adatto al progetto, ora sì? Manca personalità”

Nel giorno della vigilia di Venezia-Fiorentina, Malusci analizza il nuovo corso viola ai microfoni di radio Bruno

A Radio Bruno è intervenuto Alberto Malusci per commentare il momento delicato della squadra e la decisione della società di interrompere dopo appena tre giornate il rapporto con Fabio Grosso.

"Il suo ritorno fa pensare al recente passato, quando aveva fatto molto bene ma non era stato considerato l’allenatore giusto per il nuovo progetto. La domanda è semplice: come mai tre mesi fa non era ritenuto idoneo e oggi invece è considerato all’altezza?.

Non si può mandare via un allenatore dopo appena tre giornate, soprattutto considerando che molti giocatori erano arrivati da pochi giorni e avevano bisogno di tempo. Se si è arrivati a una scelta del genere, immagino che ci siano stati litigi particolarmente pesanti e ragioni considerevoli.

Quello di Vanoli è un nome logico, conosce la Fiorentina e in questo momento non vedo tanti allenatori che avrebbero potuto inserirsi subito in questa squadra. Manca personalità e Vanoli sicuramente ne porta. Ha leadership e può diventare un uomo determinante per questa Fiorentina".