Malusci: "Thorstvedt una richiesta di Grosso. Potrebbero partire Mandragora, Fabbian o Brescianini"

Le parole di Alberto Malusci durante il pentasport di Radio Bruno

Ai microfoni di RadioBruno è intervenuto Malusci. Sul tema mercato, il nome caldo è quello di Thorstvedt: "E' stato richiesto dell'allenatore, a me piace, è un giocatore di quantità. C'è da dire che c'è affollamento in mezzo al campo e la società dovrà ricostruire la squadra. Qualche cessione ci sarà: potrebbe partire qualcuno tra Fabbian, Brescianini e Mandragora. Il fatto che sia un giocatore portato da Grosso non deve creare gelosie. Lo scorso anno è stato un annata con evidenti problemi all'interno dello spogliatoio, queste situazioni devono essere risolte. Grosso e Paratici devono essere bravi nel capire quali sono stati i problemi ed allontanarli. E' fondamentale che nel gruppo ci sia armonia, altrimenti i risultati non arriveranno".

Su Grosso: "Avrei fatto un'altra scelta, preferivo Sarri. Però adesso sono il primo tifoso di Grosso e Paratici. Dovremo dargli il tempo di lavorare serenamente"

Su Comuzzo e Ndour: "Comuzzo con la Nazionale ha fatto una partita straordinaria. E' evidente il fatto che quest'anno abbia sofferto la pesantezza della maglia e la situazione in cui navigava la Fiorentina. Deve crescere sotto questo punto di vista, ma con la nazionale ti ha fatto capire che in tranquillità può fare ottime prestazioni. Prima di venderlo, valuterei l'offerta: deve trovare il suo habitat naturale con la società. Ndour quest'anno ha avuto spazio ed cresciuto. Questa è la dimostrazione che dobbiamo dar fiducia ai ragazzi".