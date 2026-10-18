Malusci: "Serve una Fiorentina diversa, mettiamo i giocatori nel loro ruolo senza esperimenti"

L'ex difensore ha detto la sua prima della gara col Como

Alberto Malusci ex calciatore della Fiorentina ed apprezzato opinionista intervenuto al Pentasport di Radio Bruno ha commentato le ultime vicende di casa viola in vista della partita contro il Como dichiarando di aspettarsi un'altra Fiorentina rispetto a Genova:“Il Como è una squadra forte e da calendario ci aspettano partite difficili da affrontare. Domani servirà attenzione sia sotto l'aspetto dell'intensità che sotto quello caratteriale, mi aspetto un'altra Fiorentina rispetto a Genova. Domani vorrei vedere ognuno nel suo ruolo, vederlo a sinistra è una forzatura. Oulai e Fagioli secondo me possono giocare insieme, ma ci sarà bisogno di molto lavoro: ricordiamoci che l'ivoriano è giovanissimo ma ha già caratteristiche importanti.”