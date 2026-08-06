Malusci: "Se Antognoni ha detto no, un motivo ci sarà. Resterà sempre la storia della Fiorentina"

Malusci commenta le scelte di Antognoni

L'ex difensore viola Alberto Malusci è intervenuto negli studi di Radio Bruno per commentare la situazione legata ad Antognoni.

"Da fuori è difficile parlare, perché si tratta di persone e di quello che hanno dentro. Giancarlo e la sua famiglia sanno che non è la festa della proprietà, ma quella della Fiorentina. Se lui è arrivato a tanto, un motivo ci deve essere. Bisogna portare rispetto sia alla proprietà, che ha teso la mano, sia a un uomo che evidentemente è stato ferito al punto tale da non sentirsi di accettare. Dalle sue parole mi sembra che il sipario sia chiuso. Mi dispiace tanto, perché Antognoni resterà sempre la storia della Fiorentina."