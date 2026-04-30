Malusci: "Ripartire da Kean. Si deve lottare per i primi 5 posti. Chi si accontenta non tifa Fiorentina"

Le parole di Malusci a radio bruno: da dove ripartire e le ambizioni che deve avere la Fiorentina nelle prossime stagioni.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Malusci ha parlato del presente e del futuro della Fiorentina.

“Kean può partire solo davanti a un’offerta davvero importante, e per rimpiazzarlo servirebbe un attaccante dello stesso livello. Spesso ci si dimentica che l’anno scorso ha praticamente trascinato la squadra da solo, mentre in questa stagione ha avuto difficoltà come tutto il gruppo. Se a Gudmundsson vengono concessi due anni, allora è giusto avere pazienza anche con Kean nei momenti meno brillanti”.

Poi indica da dove ripartire:

“Per me la base deve essere formata da Kean, Fagioli e De Gea. Sono loro i punti fermi su cui costruire”.

Infine, un messaggio chiaro sulle ambizioni del club:

“La Fiorentina deve puntare in alto, l’obiettivo deve essere l’Europa e una squadra capace di attrarre giocatori. Chi è contento così davvero tifa Fiorentina? Bisogna provare a entrare stabilmente tra le prime cinque o sei della Serie A. I giocatori arrivano solo se c’è un progetto serio, e Paratici dovrà essere bravo a costruirlo”.