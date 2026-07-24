Malusci: "Kean? Se vuole restare nessuno lo porta via. La Fiorentina deve chiedere più di 40 milioni"

Le dichiarazioni di Alberto Malusci a Radio Bruno

L'ex difensore Viola, Alberto Malusci, è intervenuto al Pentasport: "Nel calcio moderno il fatto di partire dalla panchina non è sempre una bocciatura, i titolari sono sedici in una giornata. In questo momento vedo una grande rivoluzione e sono molto contento. Ndour e Mandragora possono benissimo far parte del progetto e partire dietro Oulai, Fagioli e Atta che sono tanta roba".

Su Kean: "Se un giocatore vuole rimanere, trova il modo di rimanere, clausola o non clausola. Se mi portano 40 milioni? A me sembrano pochi, guardando al quadro generale del giocatore. Chiederei qualcosa in più, specie se a volerlo è il Como che deve adeguare le proprie spese alla competizione che va a giocare. In definitiva dipende da lui, dalla sua voglia di essere un calciatore di prim'ordine. I procuratori dovrebbero avere nell'entourage qualcuno che ha giocato, non possono essere tutti attaccati ai soldi, servirebbe riportare l'attenzione sul percorso e sul campo".

Sul possibile arrivo di Mastantuono in prestito: "Se riesco ad investire su un giocatore preferisco, diventa un prodotto mio. Il lavoro più grande è trovare giocatori sulle ali e costano tanto, però credo che Paratici non stia a badare a spese, più che altro cercherà veramente i giocatori giusti".

Su Joao Mario: "Mi piace molto, nasce come esterno alto e poi diventa terzino, ha gamba, un buon piede, ambidestro. Bisogna stare attenti sulla fase difensiva, c'è ancora un po' da lavorarci ma è un bel profilo".