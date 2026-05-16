Malusci: "I giocatori devono lottare per Firenze: mi aspetto una Fiorentina aggressiva contro la Juve"

Le parole di Alberto Malusci in vista della gara di domani contro la Juventus

L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La stagione Viola non può finire così, i giocatori devono continuare a lottare. Devono farlo per la città intera che ha sostenuto sempre la squadra, anche nei momenti di difficoltà".

"In questo momento l'obiettivo deve essere il raggiungimento dei 40 punti. Mi sembra il minimo sindacale. Con la Juve non è una gara come le altre. Vorrei una Fiorentina aggressiva, bisogna essere agonisticamente cattivi".

Sul futuro: "Paratici avrà un grande lavoro da fare, c'è da sistemare i prestiti e da piazzare alcuni giocatori. Io confermerei De Gea, Fagioli e poi bisogna capire come sta Kean con la testa. Terrei anche Parisi e Ranieri. Non sappiamo però cosa vorrà fare la società. Mi ricordo che quando eravamo quarti con Italiano, arrivarono Belotti e Faraoni. L'anno scorso è stato speso molto, non so quindi quanta intenzione abbia la società di spendere".