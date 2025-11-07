Malusci: "Questa squadra fino ad ora ha parlato troppo e fatto poco, Vanoli li rimetterà in riga"

L'ex difensore Alberto Malusci ospite a Radio Bruno, parla dopo la sconfitta in Conference della Fiorentina. Ecco le sue parole:"La mole di lavoro che si troverà Vanoli sarà enorme, ovviamente un alle...

L'ex difensore Alberto Malusci ospite a Radio Bruno, parla dopo la sconfitta in Conference della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"La mole di lavoro che si troverà Vanoli sarà enorme, ovviamente un allenatore giovane come Galloppa in due giorni non poteva fare grandi cose, però ora mi rivolgo alla squadra, ora sono tutti con le spalle al muro, ieri sera mi aspettavo una prestazione non tanto bella, ma di vedere qualcosa a livello caratteriale, cosa che dall'inizio dell'anno non abbiamo visto, è stata sempre una squadra piatta. Ieri avresti potuto chiudere la partita e il fatto che non sia successo indica che all'interno c'è molta paura di sbagliare, che ti porta a fare giocate troppo semplici; ieri abbiamo dato fiducia ad una squadra modesta che è in difficoltà come la nostra ma loro con i cambi ci hanno fatto male, noi siamo stati sempre gli stessi, accusando il colpo e non essendo capaci di difenderci.

Il lavoro di Vanoli parte dalla testa, nel far scrollare di dosso ai giocatori la paura, nel ritrovare la compattezza. Intanto, per me, bisogna ripartire dalla difesa perchè ci sono troppi errori, deve trovare una quadra in difesa. Comuzzo è un pezzo pregiato della nostra rosa e va recuperato, non è che passi da 30 milioni a 1 in un giorno, in questo momento è molto impaurito, va recuperato assolutamente. Anche in mezzo al campo non riesce a girare la palla , non c'è personalità; davanti c'è un Piccoli che è fratello di quello dello scorso anno, mi puoi sbagliare un appoggio ma non quei gol, pure Kean va ritrovato, deve lavorare molto anche sul fuorigioco.

Vanoli deve lavorare molto sulla testa dei ragazzi e ripartire da quelle certezze che per adesso non ci sono. In questo momento c'è un tarlo che ci fa prendere gol con troppa facilità. Con una rosa così, mi sarebbe piaciuto vedere una difesa a 4, un centrocampo a 3 e sbizzarrirsi davanti, modulo stretto, verticale. Lo scorso anno hai fatto 8 risultati consecutivi vincendoli con 4 difensori e 4 centrocampisti, e un 3/4 e un attaccante, Dodò ieri sera in fase di costruzione partiva dal basso e arrivava sul fondo, quindi a 4 ci può giocare, farà più fatica in fase difensiva ma ci può giocare come anche Gosens, Dodò partendo da dietro è meglio.

Ora bisogna andare in campo con il coltello tra i denti e Vanoli deve trovare la quadra subito, a livello caratteriale è un allenatore che mi piace tantissimo. Questa squadra è abituata troppo a parlare e meno a fare, i giocatori hanno avuto troppa libertà di scelta, con questo allenatore così rigido i giocatori giocheranno come vuole lui, non come vogliono loro, non potranno permettersi di dire niente, ci voleva prima. Ieri sera ho visto anche troppa presunzione e non se lo possono permettere. Il mercato è stato fatto bene, la rosa è valida ma sono i giocatori che devono dimostrarlo".