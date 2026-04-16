Malagò svela: "Alcuni club di A mi avevano già contattato prima della partita contro la Bosnia"

Il candidato alla presidenza della FIGC Malagò ha rivelato di essere stato contattato da alcuni club di Serie A prima della partita contro la Bosnia

Non si può dire assolutamente che sono candidato ufficialmente a diventare presidente della FIGC, rifletto": intervenuto sul palco de "Il Foglio a San Siro", Giovanni Malagò ha voluto mettere le mani avanti parlando delle elezioni della FIGC in programma il prossimo 22 giugno. L'ex presidente del CONI, inoltre, ha svelato un retroscena legato a quanto accaduto qualche settimana fa: "C'era preoccupazione prima della partita contro la Bosnia, alcuni club di A mi avevano chiesto se sarei stato disponibile qualora le cose fossero andate male".

La prima grande impresa di Malagò è stata mettere insieme la stragrande maggioranza dei club di Serie A - 19 su 20 -, che lo ha scelto come nome per sostituire Gravina. A proposito di questo, il presidente della Fondazione Milano-Cortina ha dichiarato: "Il passo successivo è interpellare le altre componenti. Ieri ho incontrato allenatori e giocatori, è previsto che incontri a breve anche gli altri presidenti. L'impressione è che le componenti tecniche siano propositive nel parlare e sentire i termini di un programma.

Un calciatore insieme a me? Io non ho ancora pensato a nulla in particolare, ma non mi viene in mente nessun presidente di federazione che non abbia comunque coinvolto un atleta in un ruolo più o meno importante. Ci sono tanti altri ruoli specifici in cui un calciatore ha del valore aggiunto da mettere sul campo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.com