Malagò: "Per la mia candidatura ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana"

Queste le parole di Giovanni Malagò, uno dei possibili candidati più in vista per le elezioni federali previste per il 22 giugno.

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc. (ANSA).

Ancora sul banco dunque la possibile candidatura di Malagò come prossimo presidente federale. Le elezioni sono previste il 22 giugno.