Malagò: "Donnarumma mi ha scritto che sia lui che la squadra avrebbero fatto le stesse scelte"

Le parole del presidente della FIGC Giovanni Malagò sull'opinione del gruppo sulle scelte della Federazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini e del Direttore Tecnico Claudio Ranieri, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è tornato sulla scelta di affidarsi a due figure esperte di quel tipo dopo il terremoto che ha portato alle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò ha raccontato ai giornalisti presenti in sala stampa come negli ultimi giorni abbia sentito l'ex presidente Gabriele Gravina e soprattutto il capitano degli azzurri Gianluigi Donnarumma ed entrambi hanno espresso con favore il ritorno del tecnico campione d'Europa nel 2020.

"Piccola parentesi", ha detto Malagò. "Gabriele Gravina dopo la conferenza di ieri mi ha detto: "Giovanni, bravissimo. Esattamente quello che avrei fatto. Condivisione totale con le tue scelte".

Attestato di stima e fiducia arrivato anche da Gigio Donnarumma che, come riferito da Malagò, nella giornata di ieri gli ha mandato un messaggio: " Ieri mi è arrivato anche un messaggio di Gigio Donnarumma, che probabilmente è in luna di miele, che mi ha detto: "Pres, esattamente quello che io e la squadra volevamo" come riportato da TMW.