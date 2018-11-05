Maiello: “Fiorentina? Squadra forte, ma vogliamo dare continuità. Venerdì...”
Il centrocampista del Frosinone, Raffaele Maiello, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della sua società. Queste le dichiarazioni in proiezione alla sfida di Venerdì contro la Fiorentina:“Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 17:08
Il centrocampista del Frosinone, Raffaele Maiello, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della sua società. Queste le dichiarazioni in proiezione alla sfida di Venerdì contro la Fiorentina:
“Fiorentina? Una squadra forte, ha delle ottime individualità ma noi vogliamo fare bene : vogliamo allungare la striscia positiva cercando la continuità. Sarà una gara da preparare al massimo. Difficile”.