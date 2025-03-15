Mai più vergogne come in Inter-Fiorentina. La Fifa lavora alla Line Technology su corner e falli laterali

Il caso di Inter-Fiorentina con la palla uscita nettamente senza che arbitro e guardalinee se ne siano accorti, ha fatto decisamente scuola...

Addio rimesse laterali o corner dubbi. La FIFA sta lavorando per estendere la Goal Line Technology, già usata per decretare se la palla abbia superato o meno la linea di porta e quindi per decidere tra il goal e il no goal, anche a tutte le altre linee esterne e quindi per tutto il campo.

Si sta studiando una nuova evoluzione tecnologica che possa eliminare ogni dubbio sulla posizione del pallone rispetto alle linee del campo, a quelle laterali e quelle di fondo. A riportarlo è Calcio e Finanza secondo cui la FIFA starebbe per arrivare all’implementazione di telecamere dedicate a ciò su tutto il campo. La ratio di fondo sarebbe la stessa della GLT: quando il pallone supera completamente una linea, l’arbitro riceve una segnalazione immediata sul proprio orologio.

Sono in corso test per rendere attuabile questa decisione che potrebbe essere sperimentata già nel prossimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025 con l’obiettivo di adottarla poi nel Mondiale 2026, sempre negli USA. Lo scrive Calciomercato.com