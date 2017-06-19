Lutto, scomparso a soli 17 anni Niccolò, giocatore della U.S. Sales. Condoglianze alla famiglia

Queste sono notizie che non vorremmo mai dare. Niccolò ha lottato ma non ce l'ha fatta e ci ha lasciati prematuramente a soli 17 anni. Niccolò era un atleta della società U.S. Sales di Via Gioberti al...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2017 11:44

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