Lutto nel calcio Fiorentino: scomparso il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi

Redazione

31 Ottobre · 11:40

Grave lutto nel mondo del calcio fiorentino dilettantistico, ci ha lasciato il presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi. Fiorentino Doc aveva 57 anni ed era noto nel mondo del pallone e dello sport regionale anche per il suo impegno politico. A dare la notizia la società della Rondinella tramite un post sui social. Anche la Fiorentina tramite i social ha voluto esprimere la propria vicinanza ed il proprio cordoglio per questa improvvisa scomparsa. Anche la redazione di LabaroViola vuole esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia per questa grave perdita

