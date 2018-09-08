Lutto, è scomparso Giancarlo Galdiolo. Vincitore di una Coppa Italia in viola. Aveva 69 anni...

"Dopo una malattia durata più di otto anni ci lascia un altro campione, fai buon viaggio papà e vai a far compagnia alla Betta, alla nonna e all'Elisa!". Queste le parole pubblicate dal figlio Alessan...

"Dopo una malattia durata più di otto anni ci lascia un altro campione, fai buon viaggio papà e vai a far compagnia alla Betta, alla nonna e all'Elisa!". Queste le parole pubblicate dal figlio Alessandro su Facebook. E' così: se ne è andato Giancarlo Galdiolo, aveva 69 anni e con la Fiorentina aveva vinto una Coppa Italia nel 74-75 ed una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1975.

La redazione di Labaroviola si stringe attorno alla famiglia ed agli amici dell'ex calciatore viola