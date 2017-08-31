L'ultimo giorno di passione prima che la parola passi (solo) al campo, in attesa dell'ultimo tassello...

Corvino considera chiuso il mercato in entrata, e non parte per Milano, ma i tifosi sognano ancora il colpo dell'ultimo minuto...

Mancano circa nove ore alla chiusura della sessione estiva di mercato e, sebbene il direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino abbia più volte sottolineato come il mercato in entrata sia definitivamente chiuso (tanto da non partire nemmeno alla volta di Milano), è più che lecito, per i tifosi viola, aspettarsi ancora qualcosa...

Infatti, nella trepidante attesa che da sempre caratterizza l'ultimo giorno di mercato, sono in molti quelli che (con grande fiducia) attendono un altro colpo last minute che andrebbe a rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli.

Inevitabilmente i pensieri vanno proprio a quel reparto difensivo che, nelle prime due uscite ufficiali (segnate da altrettante sconfitte) è sembrato quello maggiormente in difficoltà oltre a quello che, più degli altri, necessita di alcuni aggiustamenti tanto sul piano tattico quanto su quello degli interpreti. Tomovic, (ora più che mai) nell'occhio del ciclone, sembra ormai prossimo al passo d'addio, Bruno Gaspar, nonostante l'impatto positivo contro la Samp, avrà necessariamente bisogno di tempo per assimilare i dettami di Pioli e per calarsi a pieno nella realtà del calcio italiano e Laurini, pur presentandosi con ottime referenze, non sembra certo il candidato ideale a ricoprire un ruolo da titolare sull'out di destra.

Ecco che quindi, con mezza giornata di lavoro ancora a disposizione, l'ultimo colpo (dopo l'acquisto di Thereau dall'Udinese ufficializzato in mattinata) sulla corsia di destra è quello che maggiormente accende le fantasie e le speranze dei tifosi prima che (finalmente) la parola passi esclusivamente al campo.

Gianmarco Biagioni