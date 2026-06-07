L'Udinese valuta Ekkelenkamp non meno di 25 milioni: Fiorentina intimorita dalla richiesta del club friulano

Secondo il Messaggero Veneto, i friulani non vorrebbero privarsi del centrocampista olandese proponendo una valutazione monstre

Uno dei pezzi pregiati del mercato dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp autore di una stagione molto positiva condita da 5 reti e 3 assist in 31 presenze in campionato.

Sul centrocampista olandese classe 2000 si sta muovendo l'interesse di diversi club con Fiorentina e Genoa interessate alla crescita dell'ex centrocampista di Herta Berlino e Ajax.

Secondo il Messaggero Veneto, il club di Pozzo non vorrebbe privarsi del centrocampista box to box in questa sessione di mercato, proponendo una valutazione del calciatore superiore ai 25 milioni che allontanerebbe la concorrenza dei club italiani e della Fiorentina in particolare.

Il club di Commisso infatti non ha intenzione di investire una cifra cosi elevata in una zona di campo in cui è ampiamente coperta da altri interpreti.