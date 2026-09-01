Ludi: "La Fiorentina per Kean ci ha dato subito apertura poi noi ci eravamo fermati per poi chiudere nel finale"

Le parole del ds del Como Carlalberto Ludi a margine della chiusura della sessione di calciomercato

Il Ds del Como Carlalberto Ludi ha condotto un'altra ottima campagna acquisti per il club lariano e ha parlato a margine della chiusura del mercato ai microfoni di Sky Sport:

Sulla trattativa per Kean:

"La trattativa non è stata lineare, ma molto onesta. Le conversazioni sono state sempre serie. Noi siamo stati i primi ad approcciare il calciatore e la Fiorentina ci ha dato apertura. Poi ci siamo fermati noi, perché dovevamo capire quale budget avessimo a disposizione dopo il colpo Chalobah. Siamo tornati, come sapete, sul finale. Ringraziamo gli agenti che hanno tenuto viva la trattativa e anche la Fiorentina, che si è privata di un attaccante del calibro di Kean negli ultimi giorni di mercato. È stato un piacere negoziare con Paratici, il miglior direttore sportivo d'Italia, se non d'Europa".

Sul peso di Fabregas nella trattativa per Kean:

"Nelle trattative di oggi gli allenatori sono determinanti, sia nelle scelte dei giocatori sia nella conoscenza del giocatore. Non è certo solo Fabregas che fa colloqui coi giocatori... In più, però, lui ha un carisma naturale che gli permette di trasmettere competenza e passione. La nostra forza è quella di lavorare insieme e allineati, il mister ha una capacità di convincimento non scontata".

